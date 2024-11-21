Мост в Металлургическом районе Челябинска построит уфимская компания

Комитет дорожного хозяйства Челябинска заключил контракт с уфимским «Уралмостостроем» на капитальный ремонт моста через реку Миасс по улице Черкасской, на въезде в Металлургический район. Стоимость работ составит 1,4 млрд руб., указано на сайте госзакупок.

Подрядчику необходимо отремонтировать 75,5 м трамвайного и совмещенного мостов по проектной документации, разработанной ООО «СоюзПроект». В работы входит переустройство инженерных сетей и трамвайных путей, монтаж освещения и ливневок, а также компенсационная высадка деревьев и кустарников. Достроить мост необходимо до середины августа 2027 года. Финансируется ремонт из бюджета Челябинска.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Уралмостострой» зарегистрировано в 1994 году. Генеральным директором является Игорь Соболев. За 2023 год выручка компании составила 11 млрд руб., прибыль — 386,5 млн руб. В портфеле поставщика 254 госконтракта, в основном на строительство и капитальный ремонт дорог и мостов родного и соседних регионов, из них действующих — 50. 14 договоров прекращено по соглашению сторон, 25 исполняется либо завершено с неустойками.

Виталина Ярховска