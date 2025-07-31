В Госдуме предложили выдворять иностранцев за участие в агитации

Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по труду Ярославом Ниловым 31 июля внесла в нижнюю палату законопроект, которым предлагается выдворять из России иностранных граждан за участие в предвыборной агитации. Межфракционная инициатива также предполагает увеличение штрафов для юридических и должностных лиц за привлечение иностранцев к такой работе.

Авторы поправок к ст. 5.11 Кодекса об административных правонарушениях напоминают, что федеральным законом об основных гарантиях избирательных прав иностранным гражданам запрещено способствовать или препятствовать выдвижению кандидатов и в иных формах участвовать в выборах. В то же время «имеются случаи», когда компании, работающие в сфере жилищно-коммунальных услуг, привлекают мигрантов к расклеиванию агитационных материалов, следует из пояснительной записки. По мнению депутатов, введение нормы о выдворении иностранцев (кроме граждан Белоруссии) сократит их участие в агитации, а увеличение штрафов для юрлиц повысит издержки для организаций, которые привлекают мигрантов к совершению правонарушения.

В правительстве, однако, инициатива одобрения не получила. Как отмечается в его отзыве, авторы проекта не учли, что иностранцы, постоянно проживающие в соответствующем муниципалитете, имеют право на основании международных договоров РФ избираться в органы местного самоуправления и проводить агитацию. Кроме того, в Белом доме указали на отсутствие статистических и «иных объективных данных», свидетельствующих «о наличии проблемы, на решение которой направлены предлагаемые законопроектом изменения».

Божена Иванова