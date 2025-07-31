В Ижевске возбуждено уголовное дело по факту избиения пассажира в трамвая

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК) после избиения пассажира трамвая в Ижевске группой подростков, сообщили в СУ СКР по Удмуртии.

Следствие считает, что 28 июля подростки распивали алкоголь в трамвае №10. Один из пассажиров сделал замечание несовершеннолетним, после чего ему нанесли побои.

Напомним, кадры инцидента опубликовали в соцсетях 29 июля. Председатель СКР Александр Бастрыкин получит доклад по факту происшествия.