Бойца ВСУ посадили на 14 лет за теракт в Курской области

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор стрелку мехбригады ВСУ Артуру Бламберусу. Его признали виновным в совершении теракта. Фигуранта приговорили к 14 годам строгого режима с отбыванием первых четырех лет в колонии.

Военнослужащий в конце осени 2024 года проник в Суджанский район Курской области. Там он участвовал в удержании села Дарьино вместе с сослуживцами. Они оборудовали огневые позиции, откуда наблюдали за местностью, мирными жителями и действиями ВС РФ. Кроме того, Бламберус запрещал гражданским эвакуироваться. Российские военнослужащие взяли фигуранта в плен через сутки после того, как он въехал в регион.

Бои в Курской области шли с августа 2024 по апрель 2025 года. 26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о полном освобождении региона. Как сообщал СКР, ведомство расследует не менее 610 уголовных дел против бойцов ВСУ, участвовавших в нападении на регион.

Как жители курского приграничья пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».

Никита Черненко