Губернатор Петербурга Беглов поздравил спикера Заксобрания Бельского с 50-летием

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил с юбилеем спикера Законодательного собрания Петербурга Александра Бельского, пожелав ему новых успехов, сообщает пресс-служба Смольного. Политику исполнилось 50 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Вы посвятили себя служению родному городу, внесли значительный вклад в развитие Санкт-Петербурга за годы работы на ответственных постах в органах муниципальной, исполнительной и законодательной власти»,— сказал господин Беглов.

По мнению градоначальника, большой опыт и высокие деловые и личные качества, принципиальность и добросовестность помогают Александру Бельскому принимать стратегические решения в ЗакСе в интересах всех петербуржцев.

Господин Беглов напомнил, что за последние годы приняли ряд важных законов по поддержке ветеранов, блокадников, участников СВО, многодетных семей. Утверждены проекты законов, направленных на развитие здравоохранения, образования, малого и среднего бизнеса.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в ходе визита в Беларусь губернатор Петербурга встретился с лидером Республики Александром Лукашенко и обсудил с ним ряд перспективных направлений для работы, включая поставки электробусов и новой пожарной техники.

Андрей Маркелов