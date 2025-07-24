В Свердловской области уничтожили партию хризантем из-за карантинных вредителей

Сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора выявили два вида карантинных вредителей в срезах хризантем, ввезенных в Свердловскую область из Литвы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Тат Гаспарян Фото: Тат Гаспарян

На склад временного хранения в Екатеринбурге ввезли более 124,5 тыс. срезов цветов в ассортименте. В результате досмотра и лабораторной экспертизы в 160 срезах хризантем происхождением Нидерланды были обнаружены западный цветочный трипс и белая ржавчина хризантемы в живом виде.

В целях предотвращения распространения карантинных объектов зараженные цветы уничтожены в соответствии с законодательством РФ.

Ранее Россельхознадзор обнаружил белую ржавчину хризантем в 65 срезах цветов происхождением из Нидерландов, которые были доставлены из Литвы в Екатеринбург.

Полина Щуцкая