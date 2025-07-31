Причиной пожара в незаконных цыганских домах под Самарой могли стать наркотики

Как стало известно «Ъ-Волга», причиной пожара в незаконных цыганских домах в селе Яицкое под Самарой могли стать хранившиеся наркотики. Такую версию рассматривают правоохранители, которые проводят проверку инцидента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пожар в Яицком произошел в среду, 30 июля. Горели самовольные цыганские постройки на ул. Каширской. О погибших и пострадавших не сообщалось.

Для тушения пожара привлекли 84 человека, 25 единиц техники, от МЧС России — 46 человек и 14 единиц техники.

Евгений Чернов