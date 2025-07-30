В Самарской области проводится проверка по факту горения шести жилых домов

Прокуратура Волжского района организовала проверку в связи с возгоранием в жилом районе Яицкое. Проводится проверка соблюдения противопожарного и земельного законодательства, сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ГУ МЧС России по Самарской области уточняют, что 29 июля в 23:51 (MSK+1) поступило сообщение о пожаре по адресу м.р. Волжский, жилой район Яицкое, н.п. Придорожный, ул. Каширская, 21. Горели шесть жилых домов (самострои) и надворные постройки на площади около одной тыс. кв. м. Погибших и пострадавших нет. Для тушения привлекли 84 человека, 25 единиц техники, от МЧС России 46 человек и 14 единиц техники.

По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. На контроль взят ход и результаты процессуальной проверки, проводимой органом дознания.

Руфия Кутляева