Каждый шестой житель Воронежской области не планирует идти в отпуск в этом году

В Воронежской области 17% специалистов не планируют уходить в отпуск в этом году. Среди них наибольшее число приходится на сотрудников сферы домашнего, обслуживающего персонала (27%), а также автомобильного бизнеса (22%). Это следует из результатов опроса, проведенного рекрутинговым сервисом hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

При этом 11% жителей региона рассказали, что работодатель сам настаивал на их уходе в отпуск. Чаще всего это происходило с IT-специалистами (30%), водителями и логистами (22%), а также работниками ресторанов, гостиниц и туристических компаний (21%). По словам респондентов, для принуждения к отдыху работодатели использовали уговоры и настойчивые напоминания (72%), угрозы списания отпускных дней без выплат (10%), лишения премии (6%) и даже увольнения (4%).

В середине июля стало известно, что в Воронежской области за одно рабочее место в среднем конкурируют пять человек.

Кабира Гасанова