МИД РФ сделал представление из-за требования Японии вернуть подарочный павильон

Министерство иностранных дел России 25 июля сделало представление посольству Японии в Москве из-за просьбы японского генконсульства в Южно-Сахалинске вернуть экспонат из местной библиотеки. Об этом сообщается в заявлении МИДа, опубликованном 31 июля.

Речь идет о требовании генконсульства Японии в Южно-Сахалинске в адрес Минкультуры и архивного дела Сахалинской области. Японское генконсульство потребовало вернуть экспонировавшийся с 2001 года в областной научной библиотеке макет «Кинкакудзи - Золотой павильон». Российской стороной макет рассматривался как официальный подарок.

«Российская сторона выразила удивление таким странным требованием. Едва ли подобный запрос способствует созданию благоприятного информационного фона вокруг деятельности японского Генконсульства», — говорится в заявлении МИД России.