Неуловимый

В прошлом месяце журналисты-расследователи Том Райт и Брэдли Хоуп выложили в сеть фильм «Находим Джо Лоу», в котором заявили, что человек с таким именем, разыскиваемый Интерполом за причастность к хищению $4,5 млрд из малайзийского государственного инвестфонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB), живет в элитном коттеджном поселке «Зеленые холмы» в Шанхае. Но это пока не означает, что через десять лет после краха 1MDB Лоу будет наконец привлечен к ответственности

Фото: J. Countess / Getty Images Джо Лоу, причастный к хищению $4,5 млрд из малазийского государственного инвестфонда 1MDB, уже десять лет успешно скрывается от правосудия

Тусовщик

В начале 2010 года компания, принадлежащая 28-летнему инвестору Лоу Таек Джо (он же Джо Лоу) из Малайзии, приобрела за $23,98 млн квартиру в кондоминиуме на Манхэттене. Три года спустя квартира была перепродана. Новым владельцем стала компания, принадлежащая уже не мало кому тогда известному Лоу, а кинопродюсеру Ризе Азизу, пасынку премьер-министра Малайзии Наджиба Разака.

Похожую операцию Лоу проделал и в Калифорнии — купил за $17,5 млн дом в Беверли-Хиллз, чтобы затем перепродать его… правильно, Ризе Азизу.

В феврале 2010 года Лоу подарил Пэрис Хилтон на день рождения, который отмечался в отеле Palazzo в Лас-Вегасе, часы Cartier и фишки для игры в казино на $250 тыс.

В том же году Джо Лоу купил частный самолет Bombardier Global 5000 за $35 млн. В июле он на этом самолете вместе со знакомыми, в числе которых были Пэрис Хилтон и Леонардо Ди Каприо, отправился в ЮАР, посмотреть чемпионат мира по футболу.

В том же месяце Пэрис Хилтон видели в Сен-Тропе с Лоу, где тот устроил конкурс по заказу шампанского, и на него было потрачено в общей сложности $2,2 млн.

В 2011 году Лоу купил очередной объект недвижимости — пентхаус на 76-м этаже комплекса Time Warner Center (в настоящее время — Deutsche Bank Center) в Нью-Йорке, ранее принадлежавший звездной паре Джей-Зи и Бейонсе, за $30,55 млн. Цена квадратного метра была впечатляющей — около $69 тыс.

Ким Кардашьян дважды играла в казино на деньги, которые дал ей Джо Лоу, и один раз выиграла $350 тыс. в баккара. Кардашьян пригласила Лоу на свою свадьбу с баскетболистом Крисом Хамфрисом. Лоу предложил ей подарить на свадьбу карету, запряженную лошадьми. Кардашьян ответила, что предпочла бы белый Ferrari. Лоу перевел ей деньги на покупку машины. Кроме того, он оплатил фейерверк на свадебном торжестве.

Леонардо Ди Каприо и Джо Лоу на мировой премьере фильма «Волк с Уолл-стрит» Фото: Bertrand Rindoff Petroff / Getty Images Ризе Азизу повезло с другом юности и отчимом Фото: Lai Seng Sin / Reuters Кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит» Риза Азиз, Леонардо Ди Каприо и Марго Робби на премьере фильма «Волк с Уолл-стрит» в Великобритании Фото: Paul Hackett / Reuters Джо Лоу и Алиша Киз, совладелец и председатель правления EMI Music Publishing. 2013 год Фото: Gilbert Carrasquillo / FilmMagic / Getty Images

В нью-йоркских ночных клубах Джо Лоу имел репутацию кита — гостя, который тратит крупные суммы. В баре ночного клуба Avenue на Манхэттене он как-то оставил за один вечер $160 тыс. А в клубе 10ak Лоу однажды послал 23 бутылки шампанского Cristal столику, за которым сидела актриса Линдси Лохан.

Покровитель искусств

В сентябре 2010 года Риза Азиз создал кинокомпанию Red Granite Pictures. Ее офис был на бульваре Сансет в Лос-Анджелесе, в одном здании с принадлежащей Ди Каприо компанией Appian Way Productions. Соучредителем Red Granite стал Джои Макфарланд, специалист по организации вечеринок, работавший на Пэрис Хилтон.

В мае 2011 года Red Granite объявила о съемках фильма «Волк с Уолл-стрит» с бюджетом $100 млн и с Ди Каприо в главной роли. По этому поводу на Каннском кинофестивале была устроена вечеринка. Перед гостями, в числе которых были Ди Каприо и Риза Азиз, выступали Джейми Фокс и Канье Уэст.

В июле 2012 года Лоу, Азиз, Ди Каприо и Макфарланд отправились в Лас-Вегас. На их счет в казино Venetian было переведено $13 млн. Режиссера «Волка с Уолл-стрит» приглашали присоединиться, но он отказался.

В ноябре 2012 года Лоу и Red Granite поздравили Ди Каприо с 38-м днем рождения, подарив ему купленную за $600 тыс. статуэтку «Оскар», которую в 1955 году получил Марлон Брандо за лучшую мужскую роль в фильме «В порту».

На празднование дня рождения, с очередным конкурсом «Кто больше закажет шампанского», было потрачено более $1 млн.

В том же месяце Лоу купил себе особняк в Голливуде за $39 млн.

В 2013 году Джо Лоу становится известен в мире коллекционеров искусства. Он приобрел работы Жана-Мишеля Баскии, Марка Ротко, Лучо Фонтаны, Винсента Ван Гога, Пабло Пикассо, Клода Моне и других художников на общую сумму $92,5 млн. В 2014 году Лоу вошел в рейтинг 200 крупнейших частных коллекционеров мира, составляемый ARTnews.

В том же году Red Granite взялась за финансирование съемок фильма «Тупой и еще тупее 2» и ввязалась в судебную тяжбу с продюсерами первого фильма «Тупой и еще тупее».

В апреле 2013 года консорциум, возглавляемый компанией Sony, купил музыкального издателя EMI Music Publishing за $2,2 млрд. Принадлежащая Джо Лоу компания Jynwel Capital входила в состав консорциума. Лоу его пакет акций обошелся в $100 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Супермодель Миранда Керр в платье от Эмилио Пуччи, туфлях Cassadei и украшениях, возможно, из числа подаренных ей Джо Лоу, на вечеринке после церемонии вручения наград «Золотой глобус». 12 января 2014 года

17 декабря 2013 года состоялась мировая премьера фильма «Волк с Уолл-стрит». В титрах фильма значилась особая благодарность Джо Лоу.

На церемонии вручения премии «Золотой глобус» Ди Каприо поблагодарил Лоу, Азиза и Макфарланда за то, что они «не только работали вместе, но и рискнули ради этого фильма». Картина также была номинирована на «Оскар» в пяти категориях, но не получила ни одной статуэтки.

В 2014 году Джо Лоу стал встречаться с супермоделью Мирандой Керр. За время общения он подарил ей ювелирные украшения на сумму около $8 млн.

В июне 2014 года Лоу совершил самую крупную покупку — приобрел, как сообщалось, примерно за $125 млн суперъяхту Equanimity (на борту — спа, тренажерный зал, сауна, турецкая баня, бассейн, девять гостевых кают).

Откуда он брал деньги? И откуда взялся сам?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В отличие от Джо Лоу бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак заплатил за хищения из инвестфонда 1MDB свободой

А имей богатых друзей

В некотором смысле деловым успехам Джо Лоу способствовало полученное им образование. Он родился в Джорджтауне на острове Пенанг в семье не самого преуспевающего бизнесмена. Тем не менее у родителей нашлись средства на то, чтобы отправить его учиться за границу. Сначала в Великобританию, в одну из известнейших частных школ для мальчиков — Харроу. В школьные годы Лоу познакомился со студентом Лондонской школы экономики Ризой Азизом, чей отчим Наджиб Разак занимал тогда пост министра образования, а в 2000 году возглавил Министерство обороны (в 2004-м занял пост заместителя премьер-министра, а в 2009-м стал премьером). У Лоу также сложились хорошие отношения с матерью друга — Росмой Мансур.

После Харроу Лоу отправился в США, где в 2005 году окончил Уортонскую школу бизнеса при Пенсильванском университете, получив степень бакалавра экономики по специальности «финансы». В университете Лоу был главой малазийского землячества, но также установил хорошие отношения с детьми из известных семей Иордании и Кувейта. Своим друзьям Лоу помогал управлять их деньгами.

Как-то раз Лоу пригласил студентку Уортонской школы бизнеса Иванку Трамп съездить с ним в Атлантик-Сити, сыграть в казино Trump Plaza Hotel & Casino. Она отказалась, заявив: «Ноги моей не будет ни в одном из папиных отвратительных казино».

После окончания университета Лоу проводил деловые операции в основном в родной Малайзии. В 2007 году он сформировал группу инвесторов, в состав которой вошли принц из Малайзии, шейх из Кувейта и друг из Объединенных Арабских Эмиратов Юсеф аль-Отайба, впоследствии ставший послом ОАЭ в США. В 2008 году Лоу помог кувейтскому банку Kuwait Finance House приобрести офисное здание Oval в Куала-Лумпуре за $75,3 млн.

В 2008 году он сумел уговорить султана штата Тренгану, который в соответствии с действующей в Малайзии системой ротации монархов был в тот момент королем страны, создать инвестиционный фонд для вложения в перспективные проекты средств, полученных властями штата от продажи нефти. Лоу был назначен советником инвестфонда, получившего название Terengganu Investment Authority (TIA).

А потом отчим его друга юности занял пост премьер-министра — и Лоу вместе с его инвестфондом поднялись на более высокий уровень.

Фонд, который рухнул

На основе TIA в 2009 году был создан малайзийский государственный инвестфонд 1Malaysia Development Berhad, «компания по стратегическому развитию, продвигающая новые идеи и новые источники роста». Фонд полностью принадлежал Министерству финансов Малайзии. Премьер-министр и министр финансов Наджиб Разак занял должность главы консультационного совета фонда.

В том же году фонд вложил $1 млрд в создание совместного предприятия с PetroSaudi International, получив 40% акций СП, которое должно было заниматься энергетическими проектами в Аргентине и Туркменистане. Перед заключением сделки Джо Лоу арендовал у сооснователя Microsoft Пола Аллена суперъяхту Tatoosh и пригласил премьер-министра с супругой и двух саудовских принцев отдохнуть на Tatoosh в районе Французской Ривьеры.

Из $1 млрд, вложенных 1MDB, $700 млн были переведены на счет компании-пустышки Good Star Ltd., зарегистрированной на Сейшельских островах, под предлогом выплаты по кредиту. Компанию контролировал Джо Лоу.

В 2011 году 1MDB вкладывает в совместное предприятие с PetroSaudi International еще $330 млн. Вся сумма оказывается на счету Good Star.

В 2012 году Наджиб Разак объявил о запуске проекта Tun Razak Exchange по строительству в течение 15 лет комплекса зданий, который должен был стать новым деловым и финансовым центром столицы Малайзии Куала-Лумпура. Проект был назван в честь второго премьер-министра Малайзии Абдул Разака бин Хусейна, отца Наджиба Разака.

В 2012–2013 годах американский инвестиционный банк Goldman Sachs организовал три крупных размещения облигаций 1MDB на сумму $6,5 млрд и за два года заработал комиссионные в размере $600 млн. Привлеченные средства должны были пойти на покупку активов в энергетической сфере и реализацию совместных экономических инициатив Малайзии и эмирата Абу-Даби.

В январе 2015 года 1MDB допустил просрочку по кредиту на сумму около $550 млн. В марте того же года была создана правительственная рабочая группа по расследованию деятельности инвестфонда. А в мае газеты Wall Street Journal и Sarawak Report одновременно опубликовали статьи о том, что около $700 млн со счетов 1MDB были переведены на личный банковский счет премьер-министра Наджиба Разака. В ответ на это Разак уволил генпрокурора, руководившего расследованием, и изгнал из Кабинета министров своих политических противников. Новый генпрокурор снял с главы правительства все обвинения, заявив, что $681 млн подарил Наджибу Разаку принц из Саудовской Аравии.

В 2015 году прокуратура Швейцарии начала расследование деятельности фонда. Размер накопившихся долгов 1MDB швейцарские власти оценили в $11 млрд, а общую сумму пропавших со счетов фонда средств — в $4 млрд. Малайзийская сторона назвала это невозможным.

В 2016 году Министерство юстиции США возбудило гражданский иск с требованием конфисковать активы, которые, по данным ведомства, были приобретены за счет средств, похищенных у 1MDB.

Размер похищенного из фонда высокопоставленными малайзийскими чиновниками и их сообщниками Минюст США первоначально оценивал в $3,5 млрд, потом сумма была пересмотрена — речь идет о более чем $4,5 млрд.

В отношении инвестфонда было начато уголовное расследование.

Организатором хищений Министерство юстиции США называло Джо Лоу.

Самый высокопоставленный малайзийский чиновник Наджиб Разак в мае 2018 года проиграл выборы. Вскоре после этого против него и его жены Росмы Мансур были выдвинуты уголовные обвинения. В июле 2020 года он был признан виновным в злоупотреблении властью, злоупотреблении доверием и отмывании денег и приговорен к 12 годам тюрьмы. Вслед за этим прошли другие суды, связанные с деятельностью 1MDB.

Кроме США, Швейцарии и Малайзии расследования, связанные с крахом инвестфонда, велись в Австралии, Великобритании, Гонконге, Индонезии, Кувейте, Люксембурге, ОАЭ, Саудовской Аравии, Сингапуре.

И только Джо Лоу, объявленный в 2016 году в международный розыск Интерполом, на протяжении десятилетия остается недосягаем для правосудия (если не считать того, что в 2023 году он был заочно приговорен к десяти годам тюремного заключения в Кувейте за растрату средств 1MDB).

Уже в феврале 2015-го, видимо, предчувствуя дальнейшее развитие событий, он начал распродавать свою коллекцию произведений искусства, часто получая значительно меньше, чем в свое время потратил. К маю Лоу продал картины на сумму более $205 млн. Также он вывел большую часть своих средств из швейцарского банка BSI Bank.

И вскоре исчез.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Купленная Джо Лоу на краденые деньги яхта Equanimity была возвращена властям Малайзии

В бегах

Летом 2015 года сообщалось, что Джо Лоу может находиться на Тайване, который не имеет договора об экстрадиции ни с Малайзией, ни с Соединенными Штатами.

В том же году Лоу приобрел гражданство Кипра по программе «золотых виз», или «золотых паспортов». Согласно требованиям программы, необходимо было приобрести недвижимость стоимостью не менее €500 тыс. Лоу заплатил €5,96 млн за виллу в Айя-Напе. Комиссионные в размере 10% от этой суммы получила компания Henley & Partners, занимающаяся посредничеством в оформлении иностранного гражданства. Еще Лоу пожертвовал около €310 тыс. архиепископу Кипрскому Хризостому II, чтобы тот замолвил за него словечко в Министерстве внутренних дел.

Документы на получение гражданства Кипра подал также Лоу Таек Шень (старший брат Джо Лоу, гендиректор гонконгской финансовой компании Jynwel Capital, владелец счета в сингапурском BSI Bank, через который проходили крупные суммы со счетов 1MDB), жена Лоу Джесселинн Чуань Тейк Инь и два менеджера 1MDB. Всем им в получении гражданства было отказано.

Джо Лоу пытался купить кипрский банк, но это у него не вышло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В мае 2013 года Джо Лоу купил картину «Пыльные головы» Жана-Мишеля Баскии на аукционе Christie’s за рекордную на тот момент времени для работ этого автора сумму $48,8 млн, но впоследствии вынужден был продать ее за $35 млн

Посол ОАЭ в США Юсеф аль-Отайба в 2015 году получил электронное письмо от менеджера, работающего в компании в Дубае, которую контролируют аль-Отайба и его деловой партнер Авартани. В письме, в частности, говорилось, что Лоу обдумывает возможность покупки банка на Барбадосе, чтобы хранить там свои средства, а также средства друзей и родственников.

В 2018 году журналисты газеты The Wall Street Journal Том Райт и Брэдли Хоуп выпустили книгу «Кит на миллиард долларов. Человек, который обманул Уолл-стрит, Голливуд и весь мир». Газета Financial Times и журнал Forbes признали ее книгой года, а Билл Гейтс назвал «захватывающим чтением».

Герой книги оставался недоступным для разыскивавших его правоохранительных органов нескольких стран. Но правоохранителям удалось добраться до того, что было куплено на украденные деньги. В 2018 году яхта Equanimity была задержана в Индонезии и, несмотря на попытки оспорить задержание в суде, передана властям Малайзии. Джо Лоу через своих адвокатов обвинил премьер-министра Малайзии Махатхиру Мохамаду в нарушении принципа верховенства закона в связи с конфискацией яхты. Частный самолет Лоу был задержан в Сингапуре.

Леонардо Ди Каприо передал Минюсту подарки Лоу. Миранда Керр рассталась с полученными от него драгоценностями.

В октябре 2019 года Лоу через своих представителей заключил с Министерством юстиции США сделку на $700 млн. Он согласился на конфискацию активов, включая недвижимость премиум-класса на сумму около $100 млн (по две квартиры в Лондоне и Нью-Йорке, а также особняк в Лос-Анджелесе), частный самолет, произведения искусства и ювелирные украшения.

При этом он отверг все предъявленные ему обвинения, сделав заявление о том, что достигнутая договоренность «не является признанием вины, ответственности или какого-либо правонарушения с моей стороны». Впоследствии было достигнуто еще несколько подобных договоренностей. Так, в июне 2024 года Лоу согласился на конфискацию у него активов на сумму $100 млн, в том числе картин Клода Моне и Энди Уорхола, что, по сообщению Министерства юстиции США довело общую сумму возвращенных Малайзии украденных средств 1MDB до $1,4 млрд. В январе 2025 года было возвращено еще $20 млн.

Авторы книги «Кит на миллиард долларов. Человек, который обманул Уолл-стрит, Голливуд и весь мир» Том Райт и Брэдли Хоуп утверждают, что в июле 2025 года нашли Джо Лоу Фото: Hachette Books В 2023 году причастный к истории краха 1MDB малайзийский бизнесмен Ки Кок Тиам утверждал, что встречал Джо Лоу в Макао Фото: соцсети

В настоящее время Службой судебных приставов США выставлены на онлайн-аукцион, который будет проходить до 4 сентября, четыре картины, предположительно купленные на украденные из 1MDB деньги,— «Автопортрет» Жана-Мишеля Баскии, в свое время принадлежавший Джои Макфарланду, и три картины, которые Джо Лоу подарил Леонардо Ди Каприо: «Красный человек один» Жана-Мишеля Баскии, «Голова быка и кувшин» Пабло Пикассо и «Ребенок с игрушечной гранатой в Центральном парке» Дианы Арбус.

Где он сейчас

В 2022 году Анвар Ибрагим после вступления в должность премьер-министра Малайзии заявил, что считает приоритетной задачу выследить Джо Лоу.

В мае 2023 года Антикоррупционная комиссия Малайзии сообщила, что, по ее сведениям, Джо Лоу и несколько его сообщников по делу 1MDB скрываются в Макао. Об этом рассказал на допросе депортированный из Макао малайзийский бизнесмен Ки Кок Тиам. При этом в 2024 году глава полиции Малайзии Разарудин Хусейн заявлял, что точных данных о местонахождении беглеца нет.

Авторы книги «Кит на миллиард долларов. Человек, который обманул Уолл-стрит, Голливуд и весь мир» Том Райт и Брэдли Хоуп, возможно, смогли сделать то, что не удалось правоохранительным органам Малайзии и других стран, занимавшихся делом 1MDB.

В стриминге, который затем был выложен в сеть, журналисты-расследователи заявили, что Лоу сейчас находится не на Тайване, не в Макао, а в континентальном Китае, живет в элитном коттеджном поселке «Зеленые холмы» в Шанхае.

Он пользуется фальшивым австралийским паспортом на имя уроженца Греции Константиноса Ахиллеса Вейса. Также Райт и Хоуп утверждают, что Лоу неофициально консультирует китайские власти, помогая компаниям страны избегать санкционные ограничения.

Министр внутренних дел Малайзии Сайфуддин Насутион заявил: все сообщения о том, что Джо Лоу находится в Китае и использует фальшивый паспорт, не имеют документальных подтверждений.

Текст: Алексей Алексеев