Марк Цукерберг пообещал всем «персональный сверхразум»

Компания Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в РФ) опубликовала квартальную отчетность, которая по показателю прибыли уже десятый квартал подряд оказывается выше прогнозов, а по показателю выручки — 12-й квартал подряд. Комментируя успехи компании, Марк Цукерберг отметил, что эффективность растет благодаря технологиям ИИ и цель компании — развивать ИИ и «обеспечить каждого персональным сверхразумом». Под этим он понимает ИИ-системы, которые по всем параметрам превосходят человеческий интеллект.

По мнению господина Цукерберга, обладание сверхразумом позволит людям «направлять его на то, что они ценят в своей жизни», люди смогут меньше тратить время на производительность, а больше на творчество и общение. Для достижения этих целей компания вкладывает миллиарды в развитие ИИ-технологий. В частности, набирает команду из 50 специалистов в области создания ИИ с когнитивными способностями человека. И вложила $14,3 млрд в стартап Scale AI, работающей в этой сфере.

По итогам квартала выручка компании выросла на 22% и достигла $47,5 млрд, доход на одну акцию составил $7,14 (рост — 38%). Чистая прибыль выросла на 36%, до $18,3 млрд. Доходы от рекламы также оказались выше прогнозов — $46,5 млрд, чего, по словам Марка Цукерберга, также помогли достичь ИИ-технологии. С ИИ он связывает и то, что пользователи проводят больше времени в Facebook и Instagram (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) — на 5% и 6% соответственно, а число ежедневных активных пользователей всех приложений компании в июне составило 3,48 млрд (рост — 6%).

Алена Миклашевская