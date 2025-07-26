В Татарстане продлили предупреждение о высокой пожароопасности лесов

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов до 1 августа. Об этом сообщает гидрометцентр республики. Ранее предупреждение действовало с 16 по 24 июля. (

С 25 июля по 1 августа местами в регионе сохраняется высокая пожарная опасность IV класса, что означает повышенный риск возникновения пожаров.

При уровне пожарной опасности, соответствующем четвертому классу, вводятся некоторые ограничения на посещение лесов. Такой уровень опасности увеличивает риск возникновения природных пожаров, а также возгорания мусора и сухой травы вследствие неосторожного обращения с огнем.

Влас Северин