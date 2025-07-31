Эксперт объяснил, почему россияне не выйдут на пенсию в 2025 году

Никто из россиян в 2025 году не вышел на пенсию по старости в соответствии с графиком. Это связано с постепенным увеличением пенсионного возраста, пояснил «РИА Новости» профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

С 2019 по 2022 год пенсионный возраст ежегодно увеличивали на полгода, поэтому россияне выходили на пенсию каждый год. С 2023 по 2028 год пенсионный возраст ежегодно увеличивается на один год. Поэтому выход на пенсию происходит в 2024-м, 2026-м и 2028 годах. Это касается женщин 1966-1968 года рождения и мужчин 1961-1963 года рождения.

Пенсионная реформа предусматривает постепенное повышение возраста выхода на пенсию с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.