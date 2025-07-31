Житель Анапы предстанет перед судом за мошенничество с инвестициями

В Ейске завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Анапы, обвиняемого в крупном мошенничестве. По информации ГУ МВД России по Краснодарскому краю, мужчина убедил местного жителя вложить 1,3 млн рублей в якобы перспективный строительный проект.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Для подтверждения своей легенды обвиняемый использовал скачанные из интернета чертежи и визуализации объекта. После получения денег он прекратил общение и исчез, не начав никаких работ.

Дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) передано в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы, в настоящее время он содержится под стражей.