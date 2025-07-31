Вода ушла с подтопленных после цунами территории на Камчатке

Побережья трех муниципальных образований Камчатского края и Сахалина приняли удары цунами после вчерашнего землетрясения, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб. Высота волн у побережья достигала 5 м. К сегодняшнему дню подтопленные территории на Камчатке полностью освободились от воды, уточнили в экстренных службах.

Произошедшее на Камчатке 30 июля землетрясение стало самым сильным в региональной сейсмозоне с 1952 года. Сначала сейсмологи оценили его магнитуду в 7,5, затем повысили до 8,7. В результате были повреждены детские сады и ТЦ, волна цунами затопила несколько прибрежных районов. При этом массовых жертв удалось избежать.

Подробности — в материале «Ъ» «Камчатка ушла из-под ног».