«О’кей» увеличил чистую розничную выручку на 4% в первом полугодии

По итогам первого полугодия группа «О’кей» получила 108,5 млрд руб. чистой розничной выручки. Это на 3,8% больше, чем за аналогичный период 2024 года, следует из отчетности компании.

Чистая розничная выручка гипермаркетов «О’кей» не изменилась год к году и составила 69,4 млрд руб. Розничная выручка дискаунтеров «ДА!» увеличилась на 11% в годовом выражении, до 39,1 млрд руб. В компании пояснили, что это связано с расширением сети. Средний чек вырос за отчетный период на 6,4%. Покупательский трафик группы снизился на 2,5%.

Во втором квартале чистая розничная выручка группы увеличилась на 5% в годовом выражении, до 54,9 млрд руб. Дискаунтеры «ДА!» достигли доли в 37,6% от выручки группы.

В группу «О’кей» входят 303 магазина в России, в том числе 77 гипермаркета «О’кей» и 226 дискаунтера «ДА!». Общая торговая площадь — 664,8 тыс. кв. м.

О деятельности ритейлера — в материале «Ъ» «Гипермаркеты отделяются от владельца».