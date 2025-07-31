В Челябинске средняя цена «квадрата» в новостройке выросла до 169 тыс. рублей

В июле 2025 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Челябинска составила 169 тыс. руб. Это на 2,2% больше, чем в июне. Среди мегаполисов России город находится на третьем месте по динамике цены на «квадрат» нового жилья, сообщает «Яндекс Недвижимость».

Медианная стоимость метра на первичном рынке в российских городах-миллионниках в июле выросла на 1,1% до 188 тыс. руб. При этом в восьми из 16 мегаполисов отмечается увеличение цены, в пяти — снижение, а еще в трех стоимость метра стагнирует. Наиболее ощутимая динамика зафиксирована в Уфе (+6%), Москве (+4,2%) и Челябинске (+2,2%). В июле миллионниками с самой высокой ценой квадратного метра стали Москва (451 тыс. руб.), Санкт-Петербург (280 тыс. руб.), Казань (245 тыс. руб.), Нижний Новгород (190 тыс. руб.) и Уфа (178 тыс. руб.).

В Челябинске медианная полная стоимость квартиры на первичном рынке в июле составила 9,5 млн руб., а медианная площадь за месяц увеличилась до 59,8 кв. м.

Виталина Ярховска