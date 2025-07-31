Путин поздравил российских пловцов с золотом в смешанной эстафете на ЧМ

Президент России Владимир Путин поздравил пловцов Дарью Клепикову, Дарью Трофимову, Кирилла Пригоду и Мирона Лифинцева с победой в смешанной комбинированной эстафете на дистанции 4x100 м на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Текст телеграммы опубликовала пресс-служба Кремля.

«Поздравляю вас с "золотом" чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре. В комбинированной смешанной эстафете — одной из наиболее сложных и престижных дисциплин — вы выступили как крепкая, сплоченная команда. В напряженном финальном состязании продемонстрировали победный темп и опередили всех соперников. Мастерство, чувство локтя, выдержка и сила духа помогли вам стать чемпионами, показать высокий уровень российской школы подготовки пловцов», — говорится в поздравительной телеграмме.

Российские пловцы преодолели дистанцию за 3 минуты 37,99 секунды, установив рекорд чемпионатов мира. Вторыми стали китайцы (3.39,99), третьими — канадцы (3.40,90). Эта медаль стала 12-й для российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 3 августа.

Таисия Орлова