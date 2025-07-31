В Анапе подняли 238 мешков с мазутом со дна Черного моря

В Анапе 30 июля в районе поселка Джемете водолазы извлекли 238 мешков с мазутом, сообщили в Telegram-канале краевого оперштаба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Работы в поселке Джемете ведутся силами совместной группировки, включающей специалистов МЧС России, аварийно-спасательного отряда «Кубань-СПАС» и Морской спасательной службы.

Спасательные подразделения продолжают мероприятия по ликвидации загрязнения морской акватории. На месте работают профессиональные водолазы, которые тщательно обследуют донную поверхность и извлекают скопившиеся нефтепродукты.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что арбитражный суд Краснодарского края отклонил ходатайство о привлечении Международного фонда компенсации ущерба от загрязнения нефтью к делу о возмещении экологического вреда после крушения танкера «Волгонефть-212». Вместе с тем суд удовлетворил частично просьбу ответчиков, допустив к участию в процессе страховую компанию «ВСК».