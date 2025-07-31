Минздрав опроверг перевод водительских медсправок в электронный вид с 1 августа

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов опроверг распространяемые в СМИ сообщения о переводе водительских медсправок в электронный формат с 1 августа 2025 года. По его словам, это произойдет только в марте 2027 года, когда в силу вступит в силу соответствующий закон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«К этому времени заинтересованными органами власти будут приняты все необходимые подзаконные акты, подготовлены подробные разъяснения»,— сказал господин Кузнецов (цитата по «Интерфаксу»).

О том, что справка будет выдаваться в электронном виде с 1 августа, сообщило «РИА Новости». В материале агентства говорилось, что вместо классической справки 003/ву водителям после медкомиссии будут выдавать QR-код и номер документа, которые и нужно предъявить в ГИБДД.

Закон о переводе медсправок в электронный вид Госдума приняла в июне 2025 года. Водительские медкомиссии подключат к единой базе Минздрава, куда будут передавать данные обо всех проверках граждан. ГИБДД через эту базу будет самостоятельно проверять, годен ли водитель к управлению транспортным средством или нет. Этот же закон наделяет ГИБДД правом аннулировать уже выданные водительские права при обнаружении противопоказаний к вождению (например, при ухудшении зрения). Поправки вступают в силу 1 марта 2027 года

Подробнее — в материале «Ъ» «ГИБДД позаботится о здоровье водителей».

Полина Мотызлевская