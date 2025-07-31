Число ДТП с электросамокатами сократилось на 20%, но растет смертность

За шесть месяцев с начала года в России зарегистрировано 1,5 тыс. аварий с участием электросамокатов. Это на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Кулишенко, Коммерсантъ Фото: Ольга Кулишенко, Коммерсантъ

Число пострадавших также упало на 20%, до 1572 человек, в их числе — 497 детей в возрасте до 16 лет. Количество жертв подобных аварий продолжает увеличиваться (на 9,5%, погибли 23 человека), но темпы прироста замедлились.

Больше всего аварий со средствами индивидуальной мобильности (СИМ) произошло в Москве (251), Костромской (95), Нижегородской (92) и Омской (77) областях. Наибольшее число погибших — в Свердловской (4), Самарской (3), Астраханской (3) областях и Башкирии (1).

Среди погибших 22 человека — непосредственно управляли СИМ, один был пассажиром. Еще один погибший был пешеходом, на которого наехали на проезжей части вне пешеходного перехода.

Несколько лет назад власти анонсировали реформу законодательства для улучшения контроля за СИМ, но она пока буксует. Увеличение парка электросамокатов МВД рассматривает как одну из серьезных проблем для безопасности, которую нужно будет решить до 2036 года.

Подробности — в материале «Ъ» «Электросамокаты покатились вниз».