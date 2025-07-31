Новосибирский «Горводоканал» принял участие в «Обских фестивалях»

В Новосибирске прошли «Обские фестивали», объединенные под эгидой экологического просвещения. В течение пяти дней на площадках по всему городу проходили экскурсии, мастер-классы и акции, на сценах выступали артисты из различных городов, стоящих по течению Оби. Сотрудники МУП Новосибирска «Горводоканал» не могли остаться в стороне и в «День Оби» — 26 июля — организовали интерактивно-познавательную зону на Михайловской набережной.

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Прежде всего новосибирский «Горводоканал» на фестивале представили специалисты лаборатории Центра исследования качества предприятия.

«В лаборатории “Горводоканала” мы занимаемся контролем качества питьевой воды на входе в потребительскую сеть и на выходе по 78 показателям. Здесь на фестивале мы демонстрируем опыты для детей, чтобы показать, что химия — это интересная наука»,— рассказывает заведующая первым отделением центра исследования качества воды Марина Тухматулина.

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К палатке «Горводоканала» подходят самые разные люди. «Повезло с погодой, и программа хорошая. На фестивале нравится, что детям можно позаниматься чем-то интересным и познавательным»,— говорит жительница Новосибирска Наталья. На Михайловскую набережную она пришла с маленьким сыном Владимиром. Мальчику больше всего понравилось «мыть» заргязненные предметы-мишени из водного пистолета и разгадывать кроссворд на экологическую тематику — палатка «Горводоканала» прежде всего рассчитана на внимание детей.

Однако и взрослые не остаются равнодушными — волонтеры и сотрудники здесь рассказывают и об оборудовании, которое применяют для очистки воды в Новосибирске, и об истории предприятия, насчитывающей более 95 лет.

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Сегодня же, прежде чем попасть в дома новосибирцев, вода проходит многоступенчатую очистку и становится пригодной для питья. Это заслуга ежедневного труда почти 3,5 тысячи специалистов и постоянного технического совершенствования.

«Блок ультрафиолетового обеззараживания питьевой воды на насосно-фильтровальной станции №1 на левом берегу Оби ввели в 2010 году. На правом, на станции №5, — в 2013, — рассказывает заместитель главного инженера МУП г. Новосибирска «Горводоканал» Александр Бикетов. — А в 2016 году запустили ультрафиолетовое обеззараживание сточных вод. Тогда Новосибирск стал первым городом-миллионником России, замкнувшим цикл ультрафиолетового обеззараживания воды как перед подачей потребителю, так и после обработки стоков на очистных сооружениях канализации. Вода на выходе соответствует всем нормам и правилам сброса сточных вод в реку, а фактически она становится чище».

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Здесь же гости фестиваля могут подробно рассмотреть макет той самой установки ультрафиолетового обеззараживания воды и схему новосибирского водопровода.

Устройством водоснабжения своего города заинтересовалась и экскурсовод Светлана Пыстина, которая живет рядом с Обью и проводит теплоходные экскурсии по ней. «Для меня интересны факты, которые я узнала от специалистов «Горводоканала», получила ответы на интересующие меня вопросы. И теперь буду понимать, как еще дополнить информацию для туристов»,— говорит она.

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Фестиваль «День Оби» в 2024 году внес в жизнь Новосибирска новую праздничную традицию и помог обратить внимание горожан на проблемы сохранения водных биологических ресурсов и увеличить число сторонников грамотного отдыха и досуга на берегах реки и Обского моря.

«Если в прошлом году мы проводили только “День Оби”, то в этом году мы включили деловую программу, с которой открылся фестиваль — на высоком уровне в Правительстве Новосибирской области обсуждались вопросы, связанные с экологией, — рассказала организатор и руководитель проекта городской дирекции творческих программ Анастасия Липовская. — Хотим рассказать людям, что река связана с жизнью Новосибирска, с работой таких крупных предприятий как “Горводоканал” в том числе».

В рамках программы также проводились научно-популярные лекции на тему экологии, энергетики и краеведения, фестиваль «День ухи», фестиваль сибирской бани «Добрый пар» — первое подобное мероприятие в городе.

Анастасия Липовская отметила, что организаторы «Обских фестивалей» стремятся в будущем увеличить число мероприятий, чтобы они проходили в течение всего лета. Кроме того, в планах привлечь к участию представителей всех городов, расположенных по течению Оби.

МУП г. Новосибирска Горводоканал