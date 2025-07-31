В Кургане осудили торговцев сертификатами русского языка для иностранцев

Курганский городской суд признал двух местных жителей виновными в организации незаконной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Они продавали фиктивные сертификаты о сдаче экзамена по русскому языку иностранцам. Каждого суд приговорил к условному сроку на два года и штрафу в размере 250 тыс. руб., сообщает пресс-служба УФСБ России по Курганской области.

Суд установил, что получивший российское гражданство уроженец Республики Азербайджан и сотрудница Государственного института русского языка имени Пушкина в 2022 году еще с двумя соучастниками начали проводить фальшивые экзамены для мигрантов. За деньги они помогали иностранцам собрать необходимые документы, якобы проводили тестирование, после чего направляли ложные результаты в столичный вуз. Патенты на основании фиктивных сертификатов получили как минимум 40 мигрантов, не имеющих минимального уровня знаний русского языка.

Двух других участников преступной группы ранее приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима каждого.

Виталина Ярховска