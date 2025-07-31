Орущие финские парни

В Хельсинки в четверг, 31 июля, открылась конференция по случаю 50-летия подписания Хельсинкского заключительного акта, фундамента Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Мероприятие прошло совсем не так, как изначально задумывалось: вместо грандиозного саммита лидеров государств и правительств 57 стран—участниц ОБСЕ на юбилейную конференцию собрались в основном представители западных стран, да и то не высшего ранга. В атмосфере, далекой от праздничной, они вместо обсуждения будущей архитектуры безопасности и сотрудничества в Европе обрушились с критикой на Россию за ее нынешние действия на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 50-летие ОБСЕ стало для хозяев мероприятия финнов (на фото президент Финляндии Александр Стубб) поводом снова обрушиться с критикой на Россию за конфликт на Украине

Фото: Lehtikuva / Mikko Stig / Reuters 50-летие ОБСЕ стало для хозяев мероприятия финнов (на фото президент Финляндии Александр Стубб) поводом снова обрушиться с критикой на Россию за конфликт на Украине

Фото: Lehtikuva / Mikko Stig / Reuters

Международная конференция ОБСЕ «Хельсинки+50: уважая наследие, готовясь к будущему» началась с диких воплей. На сцену зала «Финляндия», где 1 августа 1975 года был подписан Хельсинкский заключительный акт, вышла большая группа мужчин в черных костюмах и, ничего не объявляя и не объясняя, начала орать. Кто возмущенно, а кто прям разъяренно, буйно жестикулируя руками и топая ногами. Прислушавшимся после первого шока становилось ясно, что они не просто вопят, а выкрикивают строки из того самого акта — про суверенное равенство государств, невмешательство в их внутренние дела, урегулирование споров мирным путем и уважение прав человека.

После того как мужики покинули сцену, модератор, наконец, объявил: «Орущий мужской хор». И такое, оказывается, бывает.

Перебить впечатление от этого зрелища остальным выступающим уже не удалось, как они ни старались. Тем более что изначально предполагалось, что в юбилейный для ОБСЕ год в Хельсинки пройдет не просто конференция, а полноценный саммит лидеров государств и правительств 57 стран—участниц этой крупнейшей в мире региональной организации. Оптимисты не исключали даже, что его итогом станет принятие нового фундаментального акта о безопасности и сотрудничестве в Европе. Однако организация оказалась в кризисе (о его причинах см. подробнее «Ъ-Онлайн» от 31 июля), и от былых планов отказались.

В итоге на мероприятие в Хельсинки приехало около 1 тыс. делегатов из стран—участниц ОБСЕ, в основном западных. Большая часть из них — представители неправительственных структур. В центре внимания форума — конфликт вокруг Украины и прав человека.

После орущего хора слово взяла глава МИД Финляндии Элина Валтонен, продемонстрировавшая не менее воинственный настрой. «Агрессивная война России нарушает все принципы, которым мы привержены, такие как уважение границ, суверенитета и отказ от насилия»,— заявила она, призвав «поддержать Украину» и «привлечь Россию к ответственности». Выступивший следом президент Финляндии Александр Стубб также обрушился с критикой на Россию, объявив, что установление «каких-либо форм отношений» между ней и остальной Европой «станет возможным только после достижения справедливого и прочного мира на Украине».

Затем на экраны зала «Финляндия» вывели президента Украины Владимира Зеленского, который не приехал на мероприятие, но записал для него видеообращение, в котором потребовал усилить давление на Россию, экспроприировать в пользу Украины все замороженные российские активы и добиваться смены руководства в РФ. «Иначе даже после окончания войны Москва все равно будет пытаться дестабилизировать соседние страны»,— объявил он. В схожем духе на мероприятии выступили глава МИД Украины Андрей Сибига и украинская правозащитница Александра Матвийчук.

Генеральный секретарь самой ОБСЕ Феридун Синирлиоглу был более сдержан и лишь призвал скорее добиться окончания боевых действий на Украине.

При этом он также заявил о необходимости проведения честной дискуссии о том, как ситуация в Европе дошла до нынешней точки. Из выступления Феридуна Синирлиоглу следовало, что, по его личному мнению, виноваты в этом все стороны конфликта.

Россию на конференции представляет заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич. Среди выступающих он не заявлен, но, как анонсировала представитель МИД РФ, точку зрения Москвы на обсуждаемые вопросы он так или иначе донесет. Выступая на минувшей неделе на Постоянном совете организации, Максим Буякевич заявил, что, «подходя к своей юбилейной дате, ОБСЕ должна определиться, с чем она войдет в историю»: «С подыгрыванием странам НАТО, рассматривающим украинский кризис как подготовительную стадию к более масштабному общеевропейскому конфликту, или все же как организация, содействовавшая его политико-дипломатическому разрешению на основе учета легитимных интересов суверенных государств нашего региона».

Елена Черненко