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Орловские власти не нашли подрядчика для реконструкции моста за 434 млн рублей

Несостоявшимся признали конкурс по выбору подрядчика для реконструкции моста через реку Кшень на автодороге Ливны — Навесное в Ливенском районе Орловской области. Комиссия приняла такое решение из-за того, что единственная заявка на торги не соответствовала установленным требованиям. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Новый тендер пока не объявлялся.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Начальная цена контракта составляла 433,8 млн руб. Средства планировалось выделить из областного бюджета.

Подрядчику предстояло обновить дорожное покрытие, искусственные сооружения, наружные электрические сети и линии связи. Выполнить работы требовалось с 1 апреля 2026 года до 23 ноября 2027 года.

В конце прошлого года московский «Автобан» получил контракт на обновление участка трассы М-2 «Крым» в Орловской области за 15,5 млрд руб.

Алина Морозова