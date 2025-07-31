Орловские власти не нашли подрядчика для реконструкции моста за 434 млн рублей

Несостоявшимся признали конкурс по выбору подрядчика для реконструкции моста через реку Кшень на автодороге Ливны — Навесное в Ливенском районе Орловской области. Комиссия приняла такое решение из-за того, что единственная заявка на торги не соответствовала установленным требованиям. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Новый тендер пока не объявлялся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Начальная цена контракта составляла 433,8 млн руб. Средства планировалось выделить из областного бюджета.

Подрядчику предстояло обновить дорожное покрытие, искусственные сооружения, наружные электрические сети и линии связи. Выполнить работы требовалось с 1 апреля 2026 года до 23 ноября 2027 года.

В конце прошлого года московский «Автобан» получил контракт на обновление участка трассы М-2 «Крым» в Орловской области за 15,5 млрд руб.

Алина Морозова