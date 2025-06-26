В Орловской области ищут подрядчика для реконструкции моста за 434 млн рублей

Казенное учреждение «Орловский областной государственный заказчик» объявило открытый конкурс в электронной форме по поиску подрядчика для реконструкции моста через реку Кшень на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения Ливны — Навесное в Ливенском районе. Начальная цена контракта — 433,8 млн руб., следует из информации, опубликованной на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Источник финансирования — областной бюджет. Победитель конкурса должен будет с 1 апреля 2026 года по 23 ноября 2027 года провести подготовительные, земляные и инженерные работы, инженерную подготовку территории, обновить дорожное покрытие, искусственные сооружения, наружные электрические сети и линии связи. Гарантия на выполненные работы составит от года до восьми лет.

Подать заявки на конкурс можно до 15 июля, итоги планируют подвести 18 июля.

В мае контракт за 735 млн руб. на капремонт мостового перехода через реку Ведуга в Семилукском районе Воронежской области получило местное ООО «СМУ-90» Вардана и Айка Агаронян.

Ульяна Ларионова