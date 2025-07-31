«Трактор» обменялся игроками с «Северсталью»

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» произвел обмен игроками с командой «Северсталь» из Череповца. Состав «черно-белых» пополнил защитник Павел Камко, сообщает пресс-служба ХК.

В Череповец отправятся два форварда — Матвей Гуськов и Денис Почивалов. Они числились в составе «Трактора» с конца 2024 года. Матвей Гуськов провел за «черно-белых» 14 матчей и набрал четыре очка, а Денис Почивалов — 18 матчей и два балла.

Павел Камко родом из Беларуси. Форвард является воспитанником минского хоккейного клуба «Юность». До «Трактора» играл за «Северсталь» и белорусские команды «Алмаз», «Могилев», «Днепровские львы». В 2024 году с минской «Юностью» Павел Камко выиграл Высшую лигу Беларуси.

Ольга Воробьева