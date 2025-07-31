В Ставрополе благоустроят пять общественных пространств в 2026 году

Жители Ставрополя выбрали пять проектов благоустройства общественных территорий, которые реализуют в 2026 году. В голосовании приняли участие 600 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Стврополя Фото: пресс-служба администрации Стврополя

В число инициативных проектов вошли благоустройство двора в районе дома № 31 по ул. Добролюбова, дома № 15 по проспекту Юности, дворовой территории у домов № 42, 48 и 51 по пр. Врачебный и двора рядом с МКД №№ 12, 12/3 и 16 по ул. Бруснева в северо-западном районе. В этот список попала и организация пешеходных связей по пер. Прикумскому.

Общая площадь благоустройства составит порядка 20 тыс. кв. м.

Наталья Белоштейн