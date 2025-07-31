В Кургане почти в 400 домах отключат холодную воду

Для врезки водопровода диаметром 700 мм 1 августа по улице Дзержинского, 7 временно ограничат холодное водоснабжение в 390 домах и социальных учреждениях, сообщает пресс-служба АО «Водный союз».

С 9:00 до полуночи воды не будет в некоторых зданиях по улицам Садовая, Отдыха, Зайцева, Чапаева, Баумана, Ястржембского, Дзержинского, Рабоче-Крестьянская, Некрасова, Омская, Бурова-Петрова, Достоевского, Макаренко, Пугачева, Котовского, Герцена, Гайдара, Космонавтов, Фрунзе, Репина, Кирпичная, а также в поселке Механический, на проспекте Машиностроителей, на бульваре Мира и в переулке Омский. Среди социальных учреждений и предприятий ресурс отключат в детских садах №10, №90, №103, №117, школах №9, №44, №46, Центре борьбы со СПИДом, Курганской детской поликлинике, Курганском государственном университете, Курганском мясокомбинате, Курганприборе, Курганхиммаше, кондитерской фабрике «Сдобушка» и ООО «Молоко Зауралье». Кроме того, ограничат подачу воды на улице Химмашевская полностью, в микрорайоне Восточный, исключая улицы Гагарина и Ломоносова, в частном секторе улицы Баумана.

Виталина Ярховска