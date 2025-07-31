Количество обращений в заксобрание Свердловской области снизилось на 30%

Количество обращений граждан в законодательное собрание Свердловской области в завершившейся весенней сессии снизилось на 30%, рассказала журналистам председатель регионального парламента Людмила Бабушкина. Жители написали 664 обращения, тогда как в прошлом году их было 916.

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Снижение количества обращений госпожа Бабушкина объяснила тем, что врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, депутаты рассказывают в социальных сетях о деятельности законодательного собрания, орган публикуют официальную информацию о своей работе. «Я думаю, что наши граждане получают ответы на свои вопросы»,— сказала спикер.

Людмила Бабушкина отметила, что снизилось число обращений по темам трудоустройства — если раньше они занимали третье-восьмое место по частоте, то в этом году заняли последнее 11 место. При этом в числе наиболее частых вопросов граждан интересовали общеполитические темы, международные отношения и международная деятельность депутатов. Это связано с тем, что сейчас «общеполитическая ситуация очень сложная», пояснила госпожа Бабушкина.

Всего за время сессии депутаты рассмотрели 148 вопросов, приняли 58 законопроектов. В том числе 14 рассмотрел комитет по социальной политике, 16 — комитет по вопросам законодательства и общественной безопасности, восемь — по промышленной политике, восемь — комитет по бюджету и один — комитет по экологии.

Подробнее об итогах работы свердловского заксобрания — в материале «Депутаты не уходят на каникулы, а делают перерыв»

Анна Капустина