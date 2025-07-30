«Депутаты не уходят на каникулы, а делают перерыв»

Депутаты законодательного собрания Свердловской области подвели итоги весенней сессии, в рамках которой было принято 58 законопроектов. Представители «Единой России» (ЕР) и ряда оппозиционных фракций особо отметили поддержку всех инициатив правительства региона и партийных предложений, касающихся участников специальной военной операции (СВО). По мнению эксперта, критика действий власти со стороны оппозиции «не сильно затрудняла жизнь парламента».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание законодательного собрания Свердловской области

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Здание законодательного собрания Свердловской области

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

За семь месяцев 2025 года депутаты заксобрания Свердловской области рассмотрели 148 вопросов и приняли 58 законопроектов, рассказала спикер Людмила Бабушкина (ЕР) на последнем заседании весенней сессии. Председатель отметила, что парламентарии увеличили с 21 до 24 число законопроектов, направленных на поддержку участников СВО, и одобрили предложения по поддержке молодых семей. «Законы, которые мы приняли, дают результаты. За последние десять лет у нас в два раза увеличилось количество многодетных семей и детей, воспитываемых в многодетных семьях»,— подчеркнула госпожа Бабушкина.

Председатель не стала упоминать, что в рамках сессии на 14 сентября были назначены досрочные выборы главы региона спустя два месяца после отставки губернатора Евгения Куйвашева. О намерениях возглавить регион заявили депутаты Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»; НЛ).

Руководитель фракции ЕР Елена Чечунова отметила, что в ходе весенней сессии ряд депутатов от партии власти отчитались перед спикером, что порядка 20 раз посещали государственную границу для передачи помощи участникам СВО «из рук в руки». Госпожа Чечунова добавила, что одним из основных изменений стали поправки в закон о молодежной политике региона, которые предусматривают 27 направлений. «Выделены такие, как поддержка молодых семей, сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей и семейного образа жизни»,— рассказала она «Ъ-Урал».

Опрошенные «Ъ-Урал» руководители оппозиционных фракций подчеркнули, что также уделили «особое внимание» поддержке участников СВО и членам их семей. По словам Александра Каптюга (ЛДПР), правительство региона одобрило инициативу либерал-демократов по организации работы «Единого окна» для социального сопровождения бойцов. Армен Карапетян («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») сообщил, что врио губернатора Денис Паслер удовлетворил предложение справороссов о выплате 400 тыс. руб. уральцам, которые заключили контракт с Росгвардией для участия в СВО.

Лидеры партийных фракций отметили, что поддержали все внесенные законопроекты весенней сессии. «Законопроектов, принятие которых было не одобрено партией, в эту сессию не было. Когда возникают вопросы, мы аргументируем замечания и даем предложения»,— пояснил господин Карапетян. По словам Александра Каптюга, либерал-демократы стали соавторами 32 из 58 принятых законопроектов. «Сессия подтвердила: несмотря на разность позиций, парламент Свердловской области эффективно работает над улучшением жизни людей»,— сказал лидер фракции ЛДПР.

Руководитель фракции КПРФ Александр Ивачев заявил, что коммунисты выступили против наделения областного правительства компетенциями по определению критериев, позволяющих отменить процедуру общественных обсуждений по проектам генеральных планов, планировки муниципалитетов, правил землепользования и застройки.

«Очередное наступление на демократию в области, изменения не добавляют обратной связи с населением»,— рассказал «Ъ-Урал» коммунист.

Господин Ивачев добавил, что парламент не поддержал совместный законопроект КПРФ и НЛ о ежемесячной выплате в 1 тыс. руб. «детям войны», однако одобрил инициативу коммунистов о разрешении использовать копии знамени Победы наряду с флагами РФ и региона 9 Мая.

Отвечая на вопросы журналистов, Людмила Бабушкина подчеркнула, что «депутаты не уходят на каникулы, а делают перерыв в работе заседаний». Спикер пояснила, что члены комитетов, комиссий и рабочих групп парламента приступят к подготовке регионального бюджета на 2026 год. «Депутаты проведут встречи с избирателями, более предметно пообщаются с ветеранами, трудовыми коллективами и руководством муниципалитетов»,— заверила госпожа Бабушкина, добавив, что ждет парламентариев на первом заседании осенней сессии 30 сентября.

Заксобрание продемонстрировало слаженную работу с региональным правительством за семь месяцев 2025 года, несмотря на отставку Евгения Куйвашева и назначение в марте врио губернатора Дениса Паслера (с 2019 года возглавлял Оренбургскую область), считает руководитель экспертного клуба Свердловской области Анатолий Гагарин. По его словам, критика действий властей со стороны КПРФ и призывы Армена Карапетяна отправить в отставку заместителя губернатора Сергея Швиндта «не сильно затрудняли жизнь парламента и населения».

«Оппозиция хотела обратить на себя внимание, в преддверии досрочных выборов губернатора планировала повысить переговорные позиции, чтобы поднять себе рейтинг и заявить о себе с позиции силы, но это не более чем пшик»,— пояснил господин Гагарин.

Василий Алексеев