В Пятигорске полицейские пресекли массовый заезд подростков на мотоциклах

Пятигорске правоохранители пресекли массовый заезд подростков на мотоциклах, выполнявших опасные трюки и маневры. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По данным сотрудников органов, большинство водителей — подростки 14-15 лет. По итогам рейда 10 транспортных средств поместили на спецстоянку. Пятеро родителей участников заезда привлечены к административной ответственности по ст. 12.7 КоАП РФ (передача управления несовершеннолетним), штраф по которой составляет 30 тыс. руб.

Кроме того, в отношении 22-летнего мотоциклиста полицейские составили административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Девять подростков будут привлечены к ответственности за управление транспортом без водительского удостоверения.

Константин Соловьев