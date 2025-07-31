Власти Курганской области планируют перейти на мессенджер МАХ до 15 августа

С 15 августа сотрудники правительства Курганской области и органов местного самоуправления Курганской области будут общаться по рабочим вопросам в отечественном мессенджере МАХ, сообщает пресс-служба регионального правительства.

О решении перенести деловую переписку органов власти в новый мессенджер рассказал вице-губернатор — руководитель аппарата губернатора Андрей Алексеев в своем telegram-канале. По его словам, он уже использует Max для личной переписки и общения с коллегами. В числе преимуществ нового мессенджера Андрей Алексеев назвал отсутствие проблем с установкой, удобное и понятное меню, встроенную нейросеть GigaChat. В пресс-службе правительства отмечают, что вся инфраструктура платформы находится на территории России, что гарантирует надежное хранение данных и защиту пользователей.

Как сообщали «Ведомости», перейти на новый мессенджер властям регионов рекомендовано уже к осени. С 1 июня 2025 года чиновникам и сотрудникам банков запрещено использовать зарубежные платформы для общения с гражданами.

Виталина Ярховска