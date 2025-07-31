Медсправки для ГАИ переводят в электронный формат для борьбы с теневым рынком

Медсправка, которую водителям выдают после прохождения медкомисии, с 1 августа перейдет в электронный формат. Нововведение должно помочь в борьбе с теневым рынком поддельных справок, заявил «РИА Новости» глава рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

Речь идет о справке формы 003/ву. Она нужна, если гражданин получает права впервые либо меняет их, открывает дополнительные категории водительского удостоверения, если работает водителем. Такая справка действует в течение года.

«Вместо бумажного документа теперь будут выдавать QR-код и номер справки,— пояснил господин Шкуматов. Он добавил, что вся информация автоматически загрузится в систему Госавтоинспекции. — Именно эти данные, номер и QR-код, нужно будет предъявить в ГИБДД».

В весеннюю сессию Госдума приняла несколько законов, касающихся автомобилистов. Пошлины на популярные госуслуги, в том числе за выдачу водительских прав или регистрацию транспортных средств, были увеличены в полтора-два раза. Также приняты поправки, позволяющие штрафовать на 10 тыс. руб. или лишать прав водителей, не пропустивших на дороге машину с мигалками без цветографической раскраски на борту.

Подробности — в материале «Ъ» «Госдума проехалась по автомобилистам».