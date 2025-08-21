Сегодня исполняется 90 лет поэту, драматургу, сценаристу Юрию Энтину

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Юрий Энтин

Его поздравляет многократный лауреат премии «Хрустальная Турандот», художественный руководитель Театра имени Владимира Маяковского Егор Перегудов:

— Дорогой, уважаемый Юрий Сергеевич! От меня лично и от всех маяковцев примите самые сердечные поздравления с юбилеем! Мы очень счастливы, что Вы родились. Ваши стихи знают наизусть все поколения наших артистов и зрителей. А последний год весь наш театр поет песни из спектакля «Багдадский вор и черная магия» на Ваши стихи. Кажется, это так просто — писать для детей. На самом деле нет ничего сложнее. Пишите еще, пишите много, а мы будем читать, учить наизусть, ставить спектакли, петь и восхищаться Вашим даром!

