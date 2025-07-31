Жителя Кузбасса будут судить за пропаганду терроризма в соцсетях
В Кузбассе осудят местного жителя по делу о публичном оправдании и пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). По решению суда его поместили под стражу, сообщает СУ СКР региона.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Согласно версии следствия, с марта по май 2022 года фигурант дела разместил в одной из социальных сетей видеоматериал «содержащий высказывания, направленные на оправдание и пропаганду терроризма».
Житель Кузбасса был задержан сотрудниками УФСБ по Новосибирской области.
Как писал «Ъ-Сибирь», в апреле этого года в Кузбассе суд вынес приговор местному жителю за реабилитацию нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) в интернете. Ему назначили четыре года и четыре месяца колонии.