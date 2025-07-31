Ван И: КНР и США должны уважать интересы друг друга и избегать конфликтов

Министр иностранных дел Китая Ван И призвал к созданию новых каналов коммуникации и консультаций между КНР и США, сообщает агентство «Синьхуа». Заявление последовало в среду в Пекине в ходе встречи с делегацией совета директоров Американо-китайского делового совета.

Китай и США должны уважать коренные и важные интересы друг друга, избегая конфронтации и конфликтов, рассматривать друг друга в объективном, рациональном и прагматичном ключе, формировать правильное обоюдное стратегическое восприятие, заявил высший дипломат КНР. Китай в меняющейся ситуации сохраняет преемственность и стабильность политики в отношении США, и намерен строить отношения на основе взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.