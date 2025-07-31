Движение по Балканскому мосту ограничат на месяц с 31 июля

В четырех районах Петербурга — Адмиралтейском, Выборгском, Петроградском и Фрунзенском — с 31 июля вводятся дорожные ограничения. Об этом сообщает Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Адмиралтейском районе из-за работ по прокладке инженерных сетей закрывается движение по участку Казанской улицы от переулка Гривцова до Гороховой улицы. Ограничения будут действовать с 22:30 31 июля до 05:30 1 августа.

В Выборгском районе с 31 июля по 1 октября будет недоступен участок Заречной улицы — от Валерия Гаврилина до Михаила Дудина. Это связано с работами по размещению временных ограждений, пояснили в ГАТИ.

В Петроградском районе с 31 июля по 1 августа из-за дорожного ремонта будет ограничено движение в районе перекрестка Каменноостровского проспекта и набережной реки Карповки — с закрытием сквозного проезда по набережной от улицы Литераторов (нечетная сторона).

«Напоминаем, что по 29 августа ограничено движение по Каменноостровскому проспекту от набережной реки Большой Невки до Кронверкской набережной, включая перекрестки»,— добавили в пресс-службе инспекции.

Во Фрунзенском районе на месяц — с 31 июля по 31 августа ограничивается движение транспорта по Балканскому мосту. При этом будет организован объезд по временной дороге.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ремонтные работы на Невском проспекте стартуют 13 августа и продлятся две недели.

Дарья Астанина