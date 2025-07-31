Беспилотную опасность объявили в Северной Осетии, Дагестане, КБР и Ставропольском крае

Режим беспилотной опасности объявлен в нескольких регионах Северо-Кавказского федерального округа. Об этом сообщают главы субъектов и экстренные службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

О введении режима на территории Ставропольского края в 1:58 объявил губернатор Владимир Владимиров. По состоянию на 7:09 режим был отменен, сообщил глава региона в Telegram-канале.

В 5:27 о введении в Республике Северная Осетия режима беспилотной опасности сообщил Сергей Меняйло, глава региона. Чиновник также предупредил о возможности замедления работы мобильного интернета.

Об опасности атаки БПЛА на территории Республики Дагестан стало известно в 01:44. Сообщение появилось в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону. В 2:11 об опасности атаки беспилотников сообщил глава Карачаево-Черкесии Казбек Коков.

Как следует из сводки Минобороны, за ночь 31 июля над регионами России уничтожены и перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппарата. Над регионами СКФО средства противовоздушной обороны к работе не привлекались.

Константин Соловьев