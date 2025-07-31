С бывшего президента ЮГК требуют взыскать 4 млрд рублей за ущерб экологии

Генпрокуратура подала иск о взыскании 4 млрд руб. в качестве вреда, причиненного экологии, с заместителя председателя законодательного собрания Челябинской области, экс-президента ПАО «Южуралзолото группа компаний» Константина Струкова. Об этом стало известно «Ъ».

Иск касается прорыва дамбы на Светлинском месторождении, входящем в ЮГК, в 2024 году. Гидросооружение принимало дренажные воды с карьеров предприятия. Из-за разрушения дамбы река Батуровка и земли площадью 330 кв. м были загрязнены мышьяком. Ущерб, который до сих пор не возместили, тогда оценили в 3,9 млрд руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 2 июля в офисах ПАО «Южуралзолото» сотрудники ФСБ РФ провели обыски. В этот же день в Советский районный суд Челябинска поступил иск Генеральной прокуратуры РФ об изъятии активов золотодобывающей компании. По данным картотеки дел, в список ответчиков в том числе вошли президент «Южуралзолота» Константин Струков, его дочери Александра Струкова и Евгения Кузнецова. 11 июля суд удовлетворил требования Генеральной прокуратуры о национализации «Южуралзолота» и других компаний, связанных с Константином Струковым. Через три дня президента компании и директора по безопасности ООО «УК ЮГК» Константина Якимчука отстранили от должностей.

Виталина Ярховска