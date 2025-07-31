Активизация Ключевского вулкана на Камчатке представляет угрозу для авиации

Вулкану Ключевская сопка, который активизировался 30 июля после мощнейшего землетрясения в Авачинском заливе, присвоен оранжевый цветовой код авиационной опасности. На вулкане продолжается вершинное эксплозивно-эффузивное извержение, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Извержение началось 20 апреля 2025 года со стромболианской активности, когда в кратере гиганта фонтанировала лава. К 29 июля кратер глубиной 200 м, образовавшийся осенью 2023 года, постепенно заполнился лавой, начали наблюдаться эксплозии вулканского типа с выносом пепла до 6 км над уровнем моря. Лавовый поток начал изливаться по Крестовскому желобу на западном склоне вулкана 30 июля.

По прогнозам вулканологов, в связи с излиянием лавового потока на ледники и снежники вулкана, возможны фреатические взрывы (взрывное испарение воды) с выносом пепла до 10 км над уровнем моря. Опасность для авиации повысилась.

Также сообщается, что движение лавового потока сопровождается интенсивным таянием снежников и ледников и формированием лахаров (горячих грязекаменных потоков), которые стремительно движутся вниз по склону вулкана. В связи с излиянием лавового потока по Крестовскому желобу, существует опасность движения грязевых потоков по реке Крутенькая на северо-восточном склоне вулкана.

Высочайший (около 4,8 км) действующий вулкан Евразии находится в 360 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. Поселок Ключи, ближайший населенный пункт, расположен всего в 30 км от вулкана.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский