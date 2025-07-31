Утечка воздуха на российском сегменте МКС снизилась, но продолжается

Утечка воздуха на российском сегменте Международной космической станции (МКС) после недавнего ремонта снизилась, но полностью не устранена. Об этом 30 июля заявил заместитель генерального директора «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалёв на пресс-конференции в преддверии запуска корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-11.

«Мы продолжаем поиски и работы по устранению утечки. Недавний ремонт позволил серьёзно сократить скорость утечки воздуха. Некоторое время мы считали, что нашли и заделали последнюю трещину, но долгосрочные наблюдения показали, что утечка продолжается, хоть и в значительно меньших объемах»,— сказал господин Крикалёв.

Первые признаки утечки были обнаружены в 2019 году. С августа 2020 года экипаж МКС устраняет дефекты в модуле «Звезда». В октябре 2020 года космонавты обнаружили трещину длиной около 4 см и временно её заделали. Ремонт с использованием герметика двух трещин завершили в марте 2021 года, однако после этого давление в отсеке продолжало падать.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов прибыл в США. На встрече с руководителем NASA Шоном Даффи стороны планируют обсудить продление срока эксплуатации МКС до 2030 года, вывод станции с орбиты, а также продолжение программы перекрёстных полётов.

Подробнее о визите Дмитрия Баканова в США — в материале «Ъ» «Космическая одиссея 2025 года».