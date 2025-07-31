«Спартак» встал на путь исправления

С побед стартовали на групповом этапе «Фонбет» Кубка России по футболу «Спартак» и «Зенит». Москвичи на выезде переиграли «Ростов» — 2:0, взяв небольшой реванш за серию неудач в матчах с этим соперником в прошлом сезоне. «Зенит» в Грозном сломил сопротивление «Ахмата» — 2:1, при этом опять чуть не упустив преимущество в два гола.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Следующая фотография 1 / 5 Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Для «Спартака» матч в Ростове-на-Дону был, конечно, не полноценной, но все-таки возможностью хотя бы частично поквитаться со своим обидчиком в прошлом Кубке России. Ведь именно «Ростов» не пустил красно-белых в суперфинал турнира, обыграв их в решающей фазе «Пути регионов». Более того, он еще одержал две победы над ними в четвертьфинале «Пути Российской премьер-лиги». Вряд ли спартаковцы так быстро забыли про это. К тому же команде Деяна Станковича нужно было реабилитироваться за свежее поражение в премьер-лиге от «Балтики» с обидным счетом 0:3.

Впрочем, сам сербский специалист пропускал кубковую игру в связи с трехматчевой дисквалификации, наложенной на него за неподобающее поведение в том самом финале «Пути регионов». Да и отмазываться у москвичей вышел совсем не тот состав, который, в частности, накосячил в матче с «Балтикой». Разве что Антону Заболотному предоставили шанс исправиться за удаление. Тогда нападающий схлопотал прямую красную карточку на первых же минутах и, безусловно, сильно подвел одноклубников. Сейчас Заболотный отметился результативным действием, чего и ждет от него тренерский штаб. Правда, и ему, и Даниилу Хлусевичу, которому подыграл форвард, крупно повезло, что голкипер «Ростова» Даниил Одоевский вместо мяча поймал бабочку. Ударил-то спартаковец прямо в руки вратарю, но тот совершил необъяснимую ошибку.

Хозяева тоже прибегли к масштабной кадровой ротации, тем более что у них возникли сложности на старте сезона. Ростовчане дважды проиграли в чемпионате. Да, они отнюдь не плохо выглядели на фоне «Зенита» и московского «Динамо», но в обоих случаях уступили с минимальной разницей. Судя по всему, их главного тренера Джонатана Альбу больше волновал предстоящий матч в премьер-лиге с «Крыльями Советов».

Со «Спартаком» у желто-синих почти ничего не получалось в атаке, и вообще было непонятно, как они собираются отыгрываться. К тому же на исходе первого тайма гости увеличили перевес.

Александр Тарасов прихватил руками в штрафной площади Заболотного, который открывался под фланговую подачу и, почувствовав контакт, упал. Арбитр Евгений Буланов поверил нападающему, и система VAR поддержала его решение назначить пенальти. К «точке» подошел Пабло Солари и спокойно исполнил 11-метровый.

В дебюте второго тайма аргентинец мог оформить и дубль, когда Игорь Дмитриев отдавал ему передачу практически на пустые ворота, но Илья Вахания в последний момент успел разрядить ситуацию. Потом уже Солари похожим образом простреливал на Дмитриева, который немного не дотянулся до мяча. А в целом красно-белые тоже не феерили, стараясь прежде всего не пропустить. Был еще момент в конце матча у 17-летнего Никиты Массалыги, заменившего Заболотного, но его удар заблокировал защитник. «Спартак» довольно уверенно выиграл 2:0 и захватил лидерство в группе С, опередив по дополнительным показателям махачкалинское «Динамо», которое ранее одолело дома «Нижний Новгород» — 1:0.

С победы 2:1 начал выступление в Кубке России и «Зенит», который уже к восьмой минуте отправил два мяча в ворота «Ахмата».

Сперва свою бывшую команду огорчил Арсен Адамов с мастерской подачи Лусиано Гонду, а затем аргентинский нападающий сам мастерски разобрался с опытным голкипером Георгием Шелией. Недавно петербуржцы позволили спастись с 0:2 в матче чемпионата «Рубину» и сейчас едва не наступили на те же грабли. Они вроде бы держали руку на пульсе, но в концовке их форвард Александр Соболев на стандарте неудачно выставил свою руку, в которую и попал мяч. Мохамед Конате с пенальти сократил разницу, а в компенсированное время Максим Самородов вполне мог и сравнять счет. От послематчевой серии пенальти гостей избавил вратарь Денис Адамов.

Александр Ильин