«Зенит» стартовал с победы над грозненским «Ахматом» в Кубке России

Петербургский «Зенит» одержал непростую победу над грозненским «Ахматом» в первом туре группового этапа Кубка России. Встреча, проходившая в Чечне, завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 1:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Подопечные Сергея Семака дерзко начали встречу и отличились уже на 3-й минуте игры. Форвард Лусиано Гонду от лицевой забросил мяч на дальнюю штангу, куда набежал защитник Арсен Адамов. Воспитанник «Ахмата» головой расстрелял вратаря хозяев Георгия Шелию.

Спустя пять минут инициативу в свои руки взял сам Гонду, который после скидки Александра Соболева вышел на голкипера грозненцев и элегантно перебросил его черпачком — 2:0.

Следующего забитого мяча пришлось ждать вплоть до 83-й минуты, когда арбитр поставил очень спорный пенальти за игру рукой Соболева в штрафной. К снаряду подошел Мохамед Конате, который уверенно пробил в правый от голкипера «Зенита» угол.

Следом «Ахмат» попытался штурмовать ворота сине-бело-голубых, однако петербуржцы больше не допускали ошибок в защите и дотерпели до финального свистка.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что подопечные Семака допустили осечку во втором туре чемпионата России, сыграв вничью с «Рубином» — 2:2. Нападающий казанцев Мирлинд Доку сравнял счет на последней минуте встречи.

Андрей Маркелов