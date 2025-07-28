«Зенит» поделился очками с «Рубином»

«Зенит» потерял очки в матче второго тура чемпионата России по футболу, который он проводил в Казани против «Рубина». Причем хозяева отыгрались на последней минуте, когда их форвард Мирлинд Даку, которого петербургский клуб хотел купить летом, сравнял счет ударом головой — 2:2. После первого тайма сине-бело-голубые вели в счете 2:0, но ошибки и нереализованные моменты во второй половине позволили «Рубину» уйти от поражения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между командами "Рубин" (Казань) - "Зенит" (Санкт-Петербург)

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Матч между командами "Рубин" (Казань) - "Зенит" (Санкт-Петербург)

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

После матча шквал критики обрушился на главного тренера «Зенита» Сергея Семака. За несколько минут до финального свистка он выпустил на поле Юрия Горшкова и новичка команды Романа Вегу — двух низкорослых игроков. «Рубин» атаковал верхом, и передача Ильи Ежова после неудачной скидки головой мяча защитником «Зенита» Сантосом нашла в штрафной Даку, который в воздухе переиграл Густаво Мантуана — еще одного не самого высокого игрока «Зенита». Эти замены выглядели странными.

К тому же болельщикам сине-бело-голубых не понравилось, как Сергей Семак оценил действия в этом матче Максима Глушенкова. Тот вышел играть на правом фланге атаки, своей некогда любимой позиции — может, потому, что из-за повреждения не смог принять участие в матче бразилец Луис Энрике. В единоборстве с Глушенковым уже на 11-й минуте игрок «Рубина» Алексей Грицаенко сыграл рукой, и судья назначил пенальти в ворота хозяев — его реализовал Андрей Мостовой. Позже Мостовой в быстрой атаке отдал передачу на голову Матео Кассьерре, который удвоил счет. Тем не менее Семак заменил Глушенкова после первого тайма, выпустив вместо него аргентинца Лусиано.

В начале второго тайма «Зенит» пропустил гол после неосторожного выноса в центр поля Дугласа Сантоса, который был перехвачен, и навеса в штрафную — там мяч головой поймал хорватский игрок «Рубина» Велдин Ходжа. Этот гол оказался в какой-то степени переломным: игроки «Зенита» занервничали, стали прижиматься к воротам, и в итоге все это привело к голу, пропущенному на 90-й минуте. Однако у гостей в этой игре было несколько моментов, которые они могли реализовать и «закрыть матч», как сказал Семак. На острие оказывался тот же Мостовой, которому не хватило меткости при завершении. А Лусиано ничем не запомнился. Тем не менее Семак после игры сказал, что аргентинец сыграл лучше Глушенкова, упрекнув Максима в том, что в его действиях было много брака и по его флангу было мало атак.

Еще одним событием матча стал дебют за «Зенит» в стартовом составе Жерсона. Бразилец играл в центре поля, стараясь конструировать атаки, но какими-то острыми, неожиданными действиями не запомнился. Разве что у своих ворот, когда мяч после углового попал ему в ногу и едва не залетел в ближний угол. Также Жерсон «проспал» в своей штрафной игрока «Рубина» Ходжу, когда тот забивал свой гол. Дебют бразильца, купленного за €25 млн, вышел на «между тройкой и четверкой». Видно, что Жерсон только учится понимать партнеров. И они ему еще не так часто отдают мяч. Но скорость, с которой передвигался по полю новичок, оставляла желать лучшего. Про это Семак ничего не сказал.

В целом «Зенит» провел матч, в котором «отдал свои очки», как говорят в таких случаях. Победа у петербуржцев была уже почти в кармане, но в начале второго тайма они допустили ошибку при выходе из обороны и не закрыли игрока в штрафной, затем Мостовой, Кассьерра и Лусиано не смогли реализовать или создать моменты, а «на флажке» ошибки тренеров и игроков привели ко второму пропущенному голу. При этом «Рубин» во втором тайме шел вперед, хотел сравнять счет, а «Зенит» его удерживал, уповая на контратаки. Поэтому фон остался негативный. «Запоминается последнее», как говорилось в одном фильме.

Теперь «Зенит» проведет 30 июля матч Кубка России против «Ахмата» в Грозном, а 3 августа примет ЦСКА на «Газпром Арене» в игре третьего тура РПЛ. Вот этот матч даст еще больше ответов, как петербургская команда готова к сезону и насколько ею управляет Сергей Семак.

Кирилл Легков