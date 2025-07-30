Еще один ребенок пострадал при обстреле в Запорожской области

В ходе обстрела города Васильевка в Запорожской области пострадал ребенок. Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил в Telegram-канале, что мальчика госпитализировали с диагнозом «акубаротравма, контузия».

«Всего в результате обстрела пострадали три ребенка. Их жизни ничего не угрожает, дети находятся под наблюдением врачей»,— написал господин Балицкий.

Сегодня губернатор уже сообщал о двух пострадавших детях в Васильевке. По его данным, они получили осколочные ранения, их оперативно доставили в больницу.