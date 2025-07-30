Двое детей пострадали при обстреле ВСУ в Запорожской области

Город Васильевка в Запорожской области подвергся атаке ВСУ. Пострадали двое детей. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Обоих пострадавших с осколочными ранениями доставили в больницу. Им оказывают медицинскую помощь, уточнил господин Балицкий. По его словам, опасность повторных ударов по городу сохраняется.

28 июля глава региона заявил об ударе по частному дому в Васильевке. Тогда пострадал двухлетний ребенок. У девочки осколочные ранения руки, угрозы для жизни нет.