Приговор по секрету

Военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор двум участникам нападения на псковских десантников в Чечне в 2000 году. Асланбек Казанчев и Анзор Батыров приговорены к 17 и 14 годам колонии за участие в банде, вооруженный мятеж и посягательство на жизнь военнослужащих. На суде они не признали вину, приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин Фото: Василий Дерюгин

Южный окружной военный суд (в Ростове-на-Дону) признал Асланбека Казанчева и Анзора Батырова виновными в участии в банде, в вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военных (ч.2 ст.209; ст.279; ст.317 УК РФ). Им назначено 17 и 14 лет колонии строгого режима соответственно. Информацию об этом подтвердили в Следственном комитете России.

Анзору Батырову 44 года, он родился в Кабардино-Балкарии в поселке Чегем-1, получил основное общее образование и жил в городе Чегем, официально не трудоустроен. Женат, воспитывает детей 12, 11 и пяти лет. В апреле 2006 года получил два года шесть месяцев колонии-поселения за участие в незаконном вооруженном формировании.

Асланбеку Казанчеву 53 года, он родился в Кабардино-Балкарии в Нальчике, получил высшее образование, проживает в городе Баксан. Холост, имеет детей 16, 14 и 12 лет. В 2000 году был осужден на пять лет колонии общего режима за участие в незаконном вооруженном формировании и незаконное хранение оружия, в 2022-м – к исправительным работам на срок шесть месяцев за неуплату алиментов.

Как указано в материалах дела, в 1994 году приверженцы радикальной исламской идеологии Шамиль Басаев и Эмир Хаттаб создали банды на территории Чечни. В 1999-м Батыров и Казанчев, прибыв на территорию Шалинского района республики, вступили в одну из банд.

29 февраля 2000 года военные 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (Псковской) заметили членов банды, следовавших в Веденский район, в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни. Руководители банды в этот же день для боя с военными сформировали группу численностью не менее 200 человек, в которую вошли Батыров и Казанчев. Бой продолжался с 14 часов 29 февраля до 6 часов 1 марта. Из 90 десантников погибли 84. Еще четверо получили осколочные ранения.

В суде Батыров и Казанчев не признали себя виновными в предъявленном обвинении. Батыров заявил, что в 1999-2000 годах безвыездно находился в Нальчике и работал грузчиком.

Казанчев рассказал, что в конце июля 1999 года он вместе со своим знакомым отправился в Чечню для получения религиозного образования и прохождения военной подготовки в учебном центре, располагавшемся в селе Урус-Мартан, под руководством Басаева и Хаттаба, которых он на тот момент воспринимал как «защитников отечества». В течение месяца он обучился владению различными видами стрелкового оружия, стрельбе из автомата Калашникова и из пулемета.

По утверждению Казанчева, примерно в сентябре 1999 года российская авиация стала бомбить указанный учебный центр. В декабре фигурант вместе с другими проходящими подготовку (около ста человек, в основном уроженцы Чечни) покинул центр и последовал сначала в село Шатой, затем в село Зумсой.

Подсудимый заявил, что 29 февраля – 1 марта 2000 года он находился в 3-4 км от места боестолкновения между боевиками и псковскими десантниками. Однако непосредственного участия в бою не принимал, в банде не состоял и никогда не применял имевшееся у него оружие против российских военнослужащих.

Впоследствии, примерно в середине марта 2000 года, переодевшись в гражданскую одежду и сдав оружие боевикам, Казанчев через местных жителей вышел к границе Дагестана, где был задержан сотрудниками полиции и впоследствии осужден за участие в незаконном вооруженном формировании. Казанчев сказал, что считает необоснованным и излишним свое уголовное преследование за участие в банде, поскольку ранее уже отбыл срок по схожей статье.

Однако вину обоих фигурантов суд признал доказанной. Основанием для приговора среди прочих стали показания Таймураза Накусова, участника банды, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве. Таймураз Накусов в суде рассказал, что Казанчев и Батыров вместе с ним вступили в так называемый «кабардинский джамаат». Накусов признавал, что сам был среди тех, кто напал на псковских десантников, но заявлял, что не помнит, являлись ли непосредственными участниками боя Батыров и Казанчев. Еще трое засекреченных свидетелей (члены банд) также дали показания против Казанчева и Батырова, утверждая, что вместе с ними входили в группу, напавшую на псковских десантников.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Мария Иванова