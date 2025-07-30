В Авиагородке на юге Петербурга началась реконструкция более 4 тыс. м теплосетей

АО «ТЭК СПб» приступило к реконструкции более 4 тыс. метров тепловых сетей в Авиагородке Московского района Петербурга. Замене подлежат трубопроводы, расположенные на территории жилой и общественно-деловой застройки с пересечением: Штурманской, улицы Пилотов, Стартовой и Внуковской улиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Как сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга, комплексной обновление теплосетей диаметром 50-600 мм в этой локации позволит повысить надежность подачи тепла и горячей воды в 115 зданий на территории Авиагородка.

В настоящий момент специалисты приступили к первому этапу перекладки основной сети — уже обновлено 204 м трубопроводов. Смонтировано около 1750 метров — более половины от запланированного объема — временной тепловой сети, по которой потребители будут получать тепло и горячую воду.

Полностью завершить работы на объекте планируется в ноябре 2026 года.

Прежде «Ъ-СПб» писал о планах теплоэнергетиков по реконструкции 25 км трубопроводов в Красногвардейском районе Петербурга.

Андрей Цедрик